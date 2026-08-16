Rentrée do PS hoje em Olhão com Carneiro centrado no custo de vida e "falhas do Governo"

O PS faz hoje o comício de 'rentrée' num arraial popular em Olhão em que o líder socialista, José Luís Carneiro, centrará o seu discurso no custo de vida e nas críticas a um Governo "atulhado em problemas" que "falha no essencial".

Segundo informações adiantadas à Lusa por fonte socialista, entre os principais tópicos da intervenção de José Luís Carneiro estará o custo de vida, considerando o PS que a "prova de que a economia está a falhar está no facto de o governo ter sido incapaz de responder ao agravamento do custo de vida" e estar "a ganhar dinheiro com a inflação", dando o exemplo dos combustíveis.

O líder dos socialistas deverá acusar o executivo de Luís Montenegro de estar "sem soluções" e de "falhar no essencial", reiterando às críticas à atuação no apagão, nos incêndios de 2025, nas tempestades e depois em áreas como a saúde, habitação, e salários.

O PS antecipou este ano o seu regresso à atividade política depois das férias para o meio de agosto e, tal como o PSD fez há dois com a tradicional festa do Pontal, José Luís Carneiro também escolheu o Algarve.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro e líder do PSD fez a sua rentrée em Albufeira, também no Algarve, considerou que o Governo está "para durar" e sem "nenhum drama" por não ter maioria absoluta, apesar de admitir que "dava jeito", pretendendo deixar uma década de desenvolvimento como fez Cavaco Silva.

E prometeu que não vai "legar nenhuma 'troika' a ninguém", numa referência indireta ao Governo de José Sócrates, mas sim "um país a crescer, com emprego e com oportunidades".

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

As ruas empedradas do Porto são hoje o palco da 10.ª e última etapa da 87.ª Volta a Portugal em bicicleta, que deverá consagrar o francês Alexis Guérin (Anicolor-Campicarn) como vencedor.

O francês, de 34 anos, parte para o último dia da competição com uma vantagem de 01.02 minutos sobre o colega de equipa Artem Nych, vencedor das edições de 2024 e de 2025, e deve subir ao pódio na Avenida dos Aliados com a camisola amarela de uma corrida marcada pela trágica morte de Finlay Tarling, corredor britânico que morreu na sexta-feira, aos 19 anos.

Após a partida simbólica, agendada para as 13:10, junto à Câmara Municipal da Maia, o pelotão de 89 corredores deve atravessar os concelhos da Maia, de Valongo, de Santo Tirso, de Paredes e de Gondomar a um ritmo lento até ao começo do piso empedrado, assim que entrar no centro histórico do Porto pela primeira vez, ao quilómetro 95.

Os ciclistas vão cruzar a Avenida dos Aliados por duas vezes, antes de discutirem a vitória à terceira passagem pela emblemática artéria da cidade 'invicta', onde estará localizada a meta, ao cabo de 136,9 quilómetros.

Ciclista Finlay Tarling aumenta lista de desportistas mortos em Portugal O ciclista galês Finlay Tarling (NSN Development Team), falecido hoje aos 19 anos na oitava e antepenúltima etapa da Volta a Portugal, aumentou a lista de desportistas e treinadores que morreram no ativo em território nacional.

Agate de Sousa, no comprimento, Patrícia Silva e Salomé Afonso, ambas nos 1.500 metros, protagonizam hoje o último ataque português aos pódios dos Europeus de atletismo na jornada de encerramento de Birmingham2026, com maratona, vara e uma estafeta.

Campeã do mundo em pista curta no salto em comprimento, Agate de Sousa, procura melhorar a medalha de bronze conquistada há dois anos, em novo embate com a alemã Malaika Mihambo, atual campeã, e com a italiana Larissa Iapichino, vice.

Pedro Buaró estreia-se em finais em Europeus, no salto com vara, em novo duelo entre estelares Armand Duplantis e Emmanouíl Karalís, após o sueco melhorar o recorde do mundo pela 15.ª vez, para 6,31 metros, 14 centímetros a mais do que grego.

Depois da presença feminina na final da estafeta 4x100 metros, Portugal cumpre a estreia absoluta no exercício misto, com acesso direto à final, antes de Patrícia Silva e Salomé Afonso encerrarem os campeonatos para a seleção nacional, às 21:13.

O sétimo e último dia da 27.ª edição dos Europeus ao ar livre começa com a disputa da maratona, no centro da cidade de Birmingham, com a presença de Vanessa Carvalho, Mónica Silva, Sara Duarte e Carlos Costa.

Madeirense Pedro Buaró será o primeiro a entrar em acção em Birmingham Atleta do salto com vara compete esta sexta-feira, às 10h50, nos Campeonatos da Europa de Atletismo. Nuno Pereira entra em prova pouco depois, às 12h05

Gil Vicente, Marítimo e Arouca podem igualar hoje o FC Porto na liderança da Liga portuguesa de futebol, caso vençam e assim somem o pleno de seis pontos, à segunda jornada.

No sábado, os campeões nacionais foram vencer ao terreno do Rio Ave por 2-0, repetindo o resultado com o qual abriram o campeonato, em casa, frente ao Alverca.

Igualmente vitoriosos no arranque da época 2026/27, Gil Vicente e Marítimo, que visitam o Sporting de Braga e o Famalicão, respetivamente, bem como o Arouca, que recebe o Moreirense, podem também continuar na frente da competição.

Em caso de empate passam a somar os mesmos quatro pontos do Sporting, que sexta-feira se estreou a ganhar, em casa, por 3-2 frente ao Vitória de Guimarães, e do Santa Clara, que após ceder empate caseiro com o Nacional, foi vencer, no sábado, por 1-0, ao recém-promovido Académico de Viseu, que vinha de surpreendente igualdade 2-2 na Luz.

Com apenas um ponto, fruto da inesperada igualdade caseira diante dos viseenses, à porta fechada, o Benfica só joga na segunda-feira, encerrando a ronda com visita ao Casa Pia, que ainda não pontuou.

Regata Porto Santo Line e jornada para Nacional e Marítimo marcam agenda deste domingo A VIII Regata Porto Santo Line, que este domingo cumpre a segunda etapa entre o Porto Santo e a Madeira, é um dos principais acontecimentos da agenda regional, num dia que fica também marcado por dois jogos madeirenses na I Liga e por iniciativas culturais e comemorativas em diferentes concelhos.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A campanha no Brasil para as presidenciais de outubro começa oficialmente hoje com o atual Presidente do Brasil, Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e o senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, a disputarem as sondagens.

A partir de hoje, os candidatos já podem apelar ao voto, divulgar as propostas, fazer campanha na internet e realizar eventos, como comícios, desfiles e arruadas, sendo que a propaganda em rádio e televisão só terá início a 28 deste mês.

Lula da Silva inicia a campanha com um comício em São Paulo e Flávio Bolsonaro -- filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro - escolheu o Rio de Janeiro, onde fará uma passeata com apoiantes.

A primeira volta das eleições no Brasil está marcada para 04 de outubro, com 13 candidatos na corrida pelo lugar no Palácio do Planalto.

Caso haja uma segunda volta, dois candidatos mais votados voltam a enfrentar-se numa votação final agendada para 25 de outubro.