Homem assistido após ingestão de álcool em Santo António

Um homem de 32 anos foi assistido, durante a madrugada deste domingo, na sequência da ingestão de bebidas alcoólicas, no Bairro das Casas Próximas, em Santo António, no Funchal.

O alerta foi dado cerca das 02h30, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido mobilizados para o local.

À chegada dos meios de socorro, o homem encontrava-se prostrado, mas reagia. Após ser assistido, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação médica.