'Rentrées' partidárias arrancam hoje com intervenção de Montenegro no cinquentenário do Pontal

O PSD abre hoje a época de 'rentrées' partidárias com a Festa do Pontal, em Quarteira, que assinala este ano o seu cinquentenário e terá como momento principal o discurso do líder e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O recinto da festa social-democrata, que dá início a uma sequência de 'rentrées' que se prolongará até meados de setembro, abre às 18:00. O programa prevê intervenções de Cristóvão Norte, deputado e presidente da Assembleia Municipal de Faro, e de Luís Montenegro, cujo discurso será o momento mais aguardado da noite.

Depois das intervenções, o evento contará ainda com um concerto da banda portuguesa UHF, às 21:30.

A iniciativa completa 50 anos e volta a contar com a presença de Montenegro, que no ano passado foi criticado, tal como outros dirigentes do PSD, por participar na Festa do Pontal enquanto o país atravessava um período crítico de incêndios.

Este ano, perante polémicas a envolver alguns dos seus ministros, como os da Educação e da Administração Interna, Luís Montenegro recusou esta quarta-feira que o Governo esteja a enfrentar semanas conturbadas, sublinhando que o executivo "trabalha todos os dias, 24 horas por dia, sete dias por semana, com evidência de muitos resultados".

A Festa do Pontal tem servido de palco para o líder do PSD fazer anúncios ao país. No ano passado, por exemplo, anunciou o lançamento do novo Hospital Central do Algarve e o regresso da Fórmula 1 ao Algarve.

Em 2024, na sua primeira participação na Festa do Pontal enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro aproveitou a ocasião para anunciar um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas.

O PSD tem também já agendada a Universidade de Verão, iniciativa de formação política de jovens que decorrerá entre 24 e 30 de agosto, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, e contará com a presença do primeiro-ministro e de figuras como o ex-candidato presidencial Luís Marques Mendes, o centrista Paulo Portas e o socialista e antigo autarca de Lisboa João Soares.

Aos sociais-democratas seguem-se os socialistas, que, regressando mais cedo do que o habitual aos trabalhos, têm marcada a sua 'rentrée' para domingo, dia 16, na cidade algarvia de Olhão, num arraial popular.

Igualmente no Algarve estará a IL, que vai realizar mais uma edição do evento A'gosto da Liberdade, em Quarteira, no dia 29 de agosto, em que está previsto que, ao final da tarde, discurse a presidente do partido, Mariana Leitão.

O PCP recomeça os trabalhos, como manda a tradição, com a Festa do Avante! nos dias 04, 05 e 06 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal (distrito de Setúbal). A festa comunista chega este ano à sua 50.ª edição e termina com o tradicional comício de encerramento, em que discursa o secretário-geral do partido, Paulo Raimundo.

O Livre organiza mais uma edição de "Os Setembristas" no fim de semana de 12 e 13 de setembro, no Porto, e a 'rentrée' do Bloco de Esquerda decorrerá no habitual Fórum Socialismo, no último fim de semana de agosto, nos dias 29 e 30.

O CDS-PP indicou à Lusa que a sua 'rentrée' será no dia 19 de setembro, no distrito de Aveiro, sem dar mais detalhes, e o PAN adianta apenas que retomará os trabalhos na primeira quinzena de setembro, no distrito de Lisboa.

O Juntos Pelo Povo (JPP) organiza a "Festa do Povo", no Funchal, a 05 de setembro, que conta no programa com atuações musicais e discursos do secretário-geral, Élvio Sousa, e da presidente do partido, Lina Pereira.

A Lusa contactou todos os partidos com assento parlamentar e só não obteve resposta do Chega.