Compras de carros usados a crescer e queda nos veículos novos na Madeira

A aquisição de veículos usados por residentes na Madeira aumentou no 1.º semestre de 2026, enquanto a compra de viaturas novas registou uma evolução em sentido contrário. Os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), divulgados hoje, mostram também um crescimento do número de passageiros transportados por autocarro e uma redução significativa na utilização dos teleféricos.

Entre Janeiro e Junho, as Conservatórias da Região registaram a transferência de propriedade de 8.277 veículos automóveis usados, mais 229 do que no mesmo período de 2025, o que corresponde a um crescimento homólogo de 2,8%.

A maioria dos veículos transferidos era ligeira de passageiros, representando 86,9% do total, enquanto os ligeiros de mercadorias corresponderam a 12,1%. Foram ainda registados 77 veículos pesados, cerca de 0,9% do total. No segundo trimestre, o número de transferências aumentou 1,5% face ao mesmo período do ano anterior.

Em sentido inverso, a aquisição de veículos novos por residentes na Região caiu 9,1%. Segundo dados da ACAP, recolhidos junto do Instituto dos Registos e do Notariado, foram registados 2.752 veículos novos nos primeiros seis meses de 2026, menos 275 do que no período homólogo.

Só entre Abril e Junho foram adquiridos 1.388 veículos novos, menos 159 do que no 2.º trimestre de 2025, correspondendo a uma redução de 10,3%.

A DREM ressalva que este indicador diz respeito às aquisições realizadas por entidades residentes na Madeira, incluindo empresas de rent-a-car, não correspondendo directamente às vendas efectuadas pelas concessionárias de automóveis que operam na Região.

Mais uso de autocarro

Já nos transportes colectivos rodoviários, o 1.º semestre ficou marcado por um aumento da procura. Os autocarros transportaram 13,8 milhões de passageiros, mais 7,1% do que no mesmo período de 2025.

As carreiras urbanas foram responsáveis por 9,1 milhões de passageiros, com um crescimento de 10,9%, enquanto as carreiras interurbanas registaram 4,6 milhões de passageiros, mais 0,4% em termos homólogos.

Teleféricos em queda devido a manutenção

Já nos teleféricos verificou-se uma quebra acentuada. Entre Janeiro e Junho foram vendidos 487,8 mil bilhetes, menos 34,2% do que no 1.º semestre do ano passado. As receitas totais rondaram os 6,9 milhões de euros, correspondendo a uma diminuição de 31,5%.

Justifica a DREM que a evolução dos teleféricos foi ainda condicionada pelo encerramento da maioria das estruturas para obras de manutenção, situação que já tinha afectado os resultados do 1.º trimestre. Isto porque, no 2.º trimestre, a quebra no número de bilhetes vendidos foi mais moderada, de 5,3%, enquanto as receitas aumentaram 4%.

Menos acidentes, mas mais vítimas

Os dados provisórios do Comando Regional da Madeira da PSP apontam ainda para 1.972 acidentes de viação com intervenção policial nos primeiros seis meses do ano, menos 0,7% do que no mesmo período de 2025.

Apesar da ligeira redução do número de acidentes, o total de vítimas aumentou. Foram contabilizadas 674 pessoas, mais 34 do que no 1.º semestre do ano passado.

Do total de vítimas, 622 sofreram ferimentos ligeiros, 44 foram consideradas feridos graves e oito morreram na sequência dos acidentes.