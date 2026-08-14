Aviso amarelo para tempo quente prolongado até domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo para tempo quente na Madeira e no Porto Santo até ao final da tarde de domingo, 16 de Agosto, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso abrange a costa norte e a costa sul da ilha da Madeira, bem como o Porto Santo, e estará em vigor entre as 15 horas desta sexta-feira, 14 de Agosto, e as 18 horas de domingo.

De acordo com o IPMA, prevê-se que as temperaturas máximas se mantenham elevadas ao longo dos próximos dias, justificando a manutenção do aviso para as três zonas do arquipélago.