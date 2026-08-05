Aviso amarelo para tempo quente prolongado até sábado
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo para tempo quente apontado para a Madeira até às 18 horas do próximo sábado. As previsões, até agora, referiam que a persistência de valores elevados da temperatura máxima mantinham-se até sábado.
O prolongamento do aviso amarelo aplica-se às costas Sul e Norte da ilha da Madeira e à ilha do Porto Santo. No caso das regiões montanhosas, o aviso amarelo continua em vigor apenas até às 18 horas de saábdo, sem sofrer qualquer alteração ao que vigorava até agora.