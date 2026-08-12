IPMA prolonga aviso de tempo quente por 24 horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém o aviso amarelo devido a tempo quente para toda a Madeira e Porto Santo, agora válido até às 19h00 de sexta-feira, 14 de Agosto.

O aviso abrange as costas Sul e Norte da Madeira e o Porto Santo e entrou em vigor às 00h06 desta quarta-feira, 12 de Agosto, prolongando-se até às 18h00 (hora UTC, que é menos uma hora do que na Madeira) desta próxima sexta-feira, um prolongamento de mais 24 horas.

Segundo o IPMA, o aviso deve-se à "persistência de valores elevados da temperatura máxima", o que na costa Sul da Madeira ocorre desde 31 de Julho, ou seja há quase duas semanas (15 dias se contarmos até sexta-feira), enquanto na costa Norte e no Porto Santo são já 9 dias seguidos. As regiões montanhosas, surpreendentemente, continuam fora destes avisos nos últimos dias.

O aviso amarelo corresponde ao primeiro nível de uma escala de três níveis de aviso meteorológico e significa uma situação de risco para determinadas actividades dependentes das condições meteorológicas, nomeadamente idas à praia em alturas de maior incidência dos raios ultravioleta (hoje estará no índice 10, o segundo mais alto, nas duas ilhas, amanhã estará a 9, sexta-feira a 8 na Madeira e a 9 no Porto Santo e sábado a 8 nas duas ilhas).

A actualização do IPMA prolonga, assim, o período de aviso por tempo quente que já se encontrava em vigor na Região desde o final de Julho.