Aviso amarelo por tempo quente prolongado até sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos por tempo quente para todo o arquipélago da Madeira, prevendo a persistência de temperaturas máximas elevadas até sexta-feira, 7 de Agosto.

De acordo com o IPMA, a costa norte, a costa sul da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo entre as 16h44 desta terça-feira e as 16 horas de sexta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Nas regiões montanhosas, mantém-se em vigor um aviso laranja até às 18 horas (UTC) de hoje, passando depois a aviso amarelo, igualmente válido até às 16 horas (UTC) de sexta-feira.