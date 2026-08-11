Universidade da Madeira promove conferências sobre avanços na medicina regenerativa

A Universidade da Madeira (UMa) recebe, no próximo dia 28 de Agosto, duas conferências dedicadas aos mais recentes avanços na ciência dos polímeros avançados, na medicina regenerativa e nas tecnologias aplicadas a dispositivos biomédicos.

Promovida pelo Centro de Química da Madeira (CQM), a iniciativa insere-se nas actividades do Laboratório Conjunto 'The Belt and Road' de Materiais Avançados, do qual a UMa é parceira, e vem reforçar a cooperação científica entre investigadores portugueses e chineses no desenvolvimento de materiais e tecnologias inovadoras para aplicações biomédicas.

As conferências, subordinadas aos temas 'Data-Driven Tissue-Inductive Regenerative Materials and Devices' e 'Polymer Microneedles Mediated Gas Delivery Strategies', serão proferidas pelos professores Jian Ji e Youxiang Wang, do Department of Polymer Science and Engineering da Universidade de Zhejiang. Esta universidade, uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior da China na área dos materiais, integra o Laboratório Conjunto juntamente com a Universidade da Madeira e outras dez instituições portuguesas. A participação do CQM concretiza-se através das colaborações desenvolvidas pelo professor João Rodrigues e decorre de uma visita de trabalho deste investigador, realizada em Outubro do ano passado, às instalações do Laboratório Conjunto, localizadas no campus internacional de Haining da Universidade de Zhejiang.

A iniciativa constitui igualmente uma oportunidade para investigadores, estudantes, académicos e profissionais contactarem com especialistas da área, aprofundando conhecimentos sobre os avanços mais recentes na regeneração de tecidos, os desafios científicos associados à transição da prova de conceito para aplicações clínicas e a evolução das estratégias de administração transdérmica de fármacos.

A participação é gratuita, mas limitada à capacidade da sala 0.57. A inscrição é obrigatória e deverá ser efectuada até ao dia 27 de Agosto, através do site do CQM.