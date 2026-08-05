Madeirenses lideram compras online de serviços turísticos em Portugal

Os residentes na Região Autónoma da Madeira são os portugueses que mais recorrem à Internet para comprar serviços turísticos, segundo o II Estudo "O Consumo Online em Portugal 2026", divulgado hoje pela Webloyalty.

De acordo com o estudo, 47% dos madeirenses adquire serviços turísticos através de plataformas online, a percentagem mais elevada do país. Seguem-se os residentes na Região Autónoma dos Açores e no distrito de Faro, ambos com 41%.

O inquérito conclui ainda que 77% dos portugueses prevê comprar serviços turísticos online este ano tanto ou mais do que em 2025, numa demonstração de que o canal digital continua a ganhar peso na organização das férias, apesar da pressão sobre os preços no sector.

As viagens surgem como a quarta categoria de compras online mais frequente entre os consumidores portugueses, referida por 35% dos inquiridos, apenas atrás da moda e acessórios (66%), da tecnologia (40%) e dos produtos de saúde e beleza (38%).

Em termos de orçamento, a maioria dos portugueses (67%) pretende gastar até 500 euros por pessoa e por viagem nas reservas efectuadas online. Já 10% admite um orçamento superior a 1.000 euros por pessoa, uma percentagem ligeiramente acima da registada no ano passado.

O alojamento é o serviço mais reservado através da Internet, escolhido por 60% dos inquiridos, seguindo-se a compra de bilhetes e actividades (42%) e o transporte (41%). Os pacotes de férias também mantêm procura, sendo a opção de um em cada quatro portugueses.

A Webloyalty considera que a procura por plataformas digitais resulta da possibilidade de comparar preços e encontrar melhores ofertas num contexto de aumento dos custos das viagens. Segundo a empresa, o estudo revela ainda que 87% dos portugueses já conhece o conceito de 'cashback' e 88% manifesta interesse em plataformas que devolvem parte do valor gasto nas compras online.

Num ano em que a gasolina ultrapassa os 2 euros em Portugal e o bilhete de avião encareceu consideravelmente, a poupança nas reservas online já não é um extra: é uma necessidade. Plataformas como a Compra e Poupa oferecem um reembolso mínimo de 10% nas compras online realizadas através da plataforma, o que numa reserva de viagem de valor elevado pode representar uma quantia muito significativa. 87% dos portugueses já conhece o que é o cashback, e 88% mostra-se interessado em plataformas que devolvam parte do valor das suas compras nas suas marcas habituais. A combinação de preços em alta e maior consciência do valor do dinheiro torna o cashback num aliado estratégico para o consumidor de viagens. Eduardo Esparza, , VP General Manager da Webloyalty Iberia & LATAM

Conjuntura exige novas estratégias para o sector

Segundo a empresa que diz ser líder na geração de receitas adicionais para eCommerce através de soluções de Retail Media, "a crise do combustível não afecta apenas a carteira do viajante, mas também comprime as margens das empresas turísticas, que se veem obrigadas a competir em preço num contexto em que os seus custos operacionais se multiplicaram".

Esparza salienta que "as empresas turísticas que apostarem em soluções de Retail Media no ponto de venda digital ou no final do processo de reserva terão uma via clara para gerar receitas adicionais que compensem as margens ajustadas que o mercado impõe. E, ao mesmo tempo, estarão a oferecer ao consumidor ofertas e serviços no momento ideal".