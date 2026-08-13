Delfins regressam à Madeira para concerto no Festival A’Norte

Os Delfins regressam à Madeira para actuar, esta quinta-feira, no Festival A’Norte, em Santana, num concerto que vai revisitar alguns dos temas mais marcantes dos mais de 40 anos de carreira da banda. A actuação está marcada para as 22h30 e integra o programa de três dias do festival.

O regresso à Região acontece num momento em que o grupo voltou a apostar nos palcos, depois de ter interrompido a carreira activa em 2009 e regressado em 2019. A actual digressão recupera canções que atravessaram gerações, entre elas ‘Um Lugar ao Sol’, ‘Nasce Selvagem’, ‘Saber Amar’ e ‘Baía de Cascais’.

Em entrevista ao DIÁRIO, na edição de ontem, Miguel Ângelo, vocalista dos Delfins, destacou a relação especial da banda com a Madeira e recordou momentos marcantes na Região, entre os quais a ante-estreia da tournée ‘Saber Amar’, em 1997, no Madeira Tecnopólo. Para Santana, promete um espectáculo assente nos grandes êxitos da banda, mas também marcado pela energia e pela componente orgânica que continua a caracterizar as actuações ao vivo.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira, 13 de Agosto.

Agenda

9h30 - Reunião da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - Apresentação do novo site institucional do Município de Santa Cruz.

12h00 - Romagem da Novena - Boa Fé, no Monte, com Banda Municipal do Funchal “Os Artistas”. A missa está agendada para as 20 horas e a animação musical começa às 21h30.

Efemérides

1792 - Revolução Francesa. Prisão da família real.

1814 - A província do Cabo da Boa Esperança passa a colónia britânica.

1862 - Assinatura do acordo diplomático na cidade chinesa de Tientsin (ou Tien-tsin) entre o império chinês e o reino de Portugal reconhece a plena soberania e posse do território de Macau pelos portugueses.

1926 - Nasce Fidel Alejandro Castro Ruz, em Mayari, Cuba.

Foto DR/Arquivo

1937 - Ataque japonês a Xangai, na China.

1940 - II Guerra Mundial. As forças alemãs de ocupação e o Governo colaboracionista francês proíbem todas as associações públicas às quais passam a chamar "sociedades secretas".- A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) anexa a Estónia.

1945 - O Congresso Sionista Mundial exige a entrada de um milhão de judeus na Palestina.

1961 - Guerra fria. Começa a construção do Muro de Berlim, como resultado de um decreto aprovado pela Volkskammer ("Câmara do Povo") da Alemanha Oriental. Viria a ter cerca de 110 quilómetros de comprimento, em redor de Berlim Ocidental, e perduraria por mais de 28 anos.

Foto DR/Arquivo

1968 - A Organização das Nações Unidas (ONU) contabiliza perto de meio milhão de refugiados da Guerra Colonial. 300 mil cidadãos angolanos no Congo-Kinshasa, 61 mil guineenses no Senegal e 122 mil moçambicanos na Zâmbia e na Tanzânia, recebem apoio humanitário das Nações Unidas.

1993 - O Presidente da Indonésia, Hadji Mohamed Suharto, reduz para 20 anos a pena de prisão perpétua do dirigente da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) Xanana Gusmão.



1994 - Fernanda Ribeiro sagra-se campeã da Europa dos 10.000 metros, em Helsínquia, na Finlândia.

2002 - Cheias na Europa Central. 50 mil habitantes de Praga, a capital checa, são evacuados do centro histórico. O acervo dos museus é posto a salvo.

2006 - Quatro dias depois de as autoridades britânicas terem desmantelado uma alegada conspiração terrorista, o caos no aeroporto de Heathrow, em Londres, estende-se a outros aeroportos internacionais.

Foto Shutterstock

2006 - A atleta Naide Gomes ganha a medalha de prata no salto em comprimento no último dia dos Campeonatos Europeus de Atletismo, em Gotemburgo, Suécia.

2007 - A atleta Jessica Augusto conquista a medalha de ouro na prova dos 5.000 metros das Universíadas, em Banguecoque, Tailândia, ao completar a prova em 15.28,78 minutos.

2008 - A Polícia Judiciária anuncia a detenção do homem conhecido como "Solitário Português", que há quatro anos se dedicava a roubos de bancos com recurso a armas de fogo.

2008 - O nadador norte-americano Michael Phelps torna-se o atleta mais titulado na história dos Jogos Olímpicos, ao chegar às 11 medalhas de ouro, depois de somar mais duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos Pequim2008, China.

2017 - O ciclista Tiago Ferreira sagra-se campeão europeu de maratona BTT (XCM), numa prova disputada em Svit, Eslováquia.

2021 - O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é constituído arguido, por determinação de um juiz do Supremo Tribunal Federal, num inquérito sobre a suposta divulgação de dados sigilosos da Polícia Federal.

Foto Arquivo

2022 - O ciclista Iúri Leitão conquista a medalha de ouro em 'scratch' masculino dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha, a primeira de Portugal, ao vencer destacado a prova.

2024 - O Governo norte-americano aprova a venda a Israel de um grande pacote de armamento militar no valor de 20 mil milhões de dólares (cerca de 18,192 mil milhões de euros), que inclui 50 caças F-15 a entregar a partir de 2029.

Pensamento do dia