MNE lamenta morte de cidadão português na Croácia

O ministro dos Negócios Estrangeiros lamentou hoje, numa publicação feita na rede social X, a morte de um português na Croácia, após um incidente num barco insuflável, e ressalvou que as buscas pelo quarto cidadão nacional prosseguem.

"O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, expressou o seu profundo agradecimento e reconhecimento ao homólogo croata, Gordan Grlic Radman, pelos esforços incansáveis das autoridades croatas para resgatar os cidadãos portugueses naufragados ao largo da costa da Croácia", começou por contextualizar o ministériom numa publicação na rede social.

"Regista-se, com alívio, o resgate com vida de dois dos cidadãos deste grupo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamenta, com profundo pesar, o falecimento de um cidadão português, dirigindo as mais sentidas condolências à família e amigos", prosseguiu.

Na nota, refere-se que as operações de busca e salvamento das autoridades croatas prosseguem, com vista à localização do último cidadão português desaparecido, em estreito contacto com a embaixada e o Governo português.

Os quatro portugueses - uma mulher e três homens cujas idades não foram especificadas - tinham partido, na madrugada de quarta-feira, de um parque de campismo perto de Senj a bordo de um barco insuflável de 1,5 metros para remar ao longo da costa, apesar do mau tempo no canal de Velebit, segundo as equipas de salvamento.

Situado entre a cordilheira de Velebit e as ilhas de Krk, Rab e Pag, este canal é conhecido pelos seus ventos violentos e perigosos, que perturbam regularmente o tráfego marítimo.

O desaparecimento dos quatro turistas tinha sido comunicado às autoridades na madrugada de quarta-feira.

A mulher foi resgatada no próprio dia, numa enseada da ilha de Krk, a 14 quilómetros de Senj, depois de ter passado cerca de oito horas na água, não muito longe do local onde o corpo do seu amigo, agora oficialmente dado como morto, foi encontrado na quinta-feira de manhã.

Pouco mais tarde, ainda na quarta-feira, as equipas de salvamento localizaram um dos seus amigos, que tinha conseguido sair sozinho da água e chegar às rochas. Os dois sobreviventes foram assistidos pelas equipas de emergência e hospitalizados.

A Croácia, país balcânico com 3,8 milhões de habitantes, é um destino turístico muito procurado e recebeu cerca de 22 milhões de visitantes em 2025.

A maioria dos turistas dirige-se à costa adriática, ladeada por mais de mil ilhas e ilhéus, onde as atividades náuticas são cada vez mais populares.