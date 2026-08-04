Preço eficiente cai para 1,993 euros na gasolina e sobe para 2,121 euros no gasóleo

O preço eficiente dos combustíveis cai esta semana para 1,993 euros na gasolina 95 simples e sobe para 2,121 euros no gasóleo simples, adiantou hoje a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Este indicador é um valor médio semanal calculado pela ERSE tendo em conta as cotações internacionais dos combustíveis refinados e os fretes, a logística, as reservas, os biocombustíveis, o retalho e os impostos.

O regulador salienta, no entanto, que este preço é um "referencial calculado pela ERSE com base nos principais custos associados à disponibilização dos combustíveis ao consumidor", acrescentando que "não constitui um preço regulado, um preço máximo ou um preço recomendado, uma vez que os preços de venda ao público são livremente definidos por cada operador".

Assim, para a semana 03 a 09 de agosto, o preço eficiente antes de impostos é de 1,016 euros/litro para a gasolina 95 simples e de 1,268 euros/litro para o gasóleo simples, sendo que "após a inclusão do ISP, da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2 e do IVA", situa-se em 1,993 euros/litro na gasolina 95 simples e em 2,121 euros/litro no gasóleo simples.

"Face à semana anterior, o preço eficiente diminuiu 0,7% na gasolina e aumentou 1,3% no gasóleo", destacou a ERSE, apontando que esta evolução resulta, "sobretudo, da variação das cotações internacionais da gasolina e do gasóleo, que constituem as referências mais diretamente relacionadas com o custo dos combustíveis vendidos nos postos de abastecimento".

Neste período, detalhou, a cotação internacional da gasolina 95 simples diminuiu 1,9% e a do gasóleo simples aumentou 2,9%.

O regulador realça que para compreender a evolução dos preços dos combustíveis, "a referência mais relevante não é a cotação do barril de petróleo bruto, mas as cotações internacionais da gasolina e do gasóleo já refinados", considerando os fretes marítimos, os custos logísticos, a incorporação de biocombustíveis, a comercialização e os impostos.

Além disso, indicou, o preço com descontos, referente à semana anterior, situou-se acima do preço eficiente em 1,1 cêntimos/litro na gasolina 95 simples e abaixo em 5,4 cêntimos/litro no gasóleo simples, correspondendo a desvios de +0,5% e -2,6%, respetivamente.

Quanto aos preços de pórtico, a média dos preços de venda ao público anunciados nos postos de abastecimento, conforme reportado no Balcão Único da Energia, foi 2,3 cêntimos/litro acima do preço eficiente na gasolina 95 simples e 0,9 cêntimos/litro abaixo no gasóleo simples, sendo que "estas diferenças corresponderam a desvios de +1,1% e -0,4%, respetivamente.