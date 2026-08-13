Festa do Monte

A tradição volta a cumprir-se esta noite, 14 de Agosto, no Monte, onde locais, turistas e emigrantes fazem a festa em honra da padroeira da Madeira.

A festa de Nossa Senhora do Monte data dos primórdios da colonização da ilha e é considerada o maior e mais concorrido arraial cristão da Madeira, sendo que a devoção dos madeirenses está ligada a um momento trágico na história da ilha, quando uma aluvião registada em 1803 provocou a morte de aproximadamente mil pessoas. Para ajudar a enfrentar esta calamidade, a diocese do Funchal considerou, no ano seguinte, a Senhora do Monte como a padroeira da Madeira.

A Festa de Nossa Senhora do Monte tem como um dos momentos centrais as celebrações religiosas do dia 15, incluindo a Missa Solene e a Procissão de Nossa Senhora do Monte.

Mas outros eventos estão marcados para hoje e que pode marcar na sua agenda:

Dia Mundial da Fotografia com uma 'Viagem às Técnicas do Século XIX', em parceria com o Five Historic Photography Studio

14h30 - O Museu de Fotografia da Madeira

Caminho Solidário, Iniciativa do Clube Desportivo Infante que pretende unir a comunidade de corrida da Madeira em torno de uma causa solidária (apoio às vítimas do sismo na Venezuela)



17h00 - A partida junto à Sé do Funchal

Festa Gastronómica do Caniço

18h00. Centro do Caniço

VIII Regata Porto Santo Line

1.ª Etapa (Madeira →Porto Santo)

19h00- Santa Cruz

Futebol- Sporting- Vitória de Guimarães, segunda jornada da I Liga

20h15. Estádio José Alvalade

Efemérides do dia 14 de Agosto

1947 - Paquistão assinala a independência, um dia antes da Índia.

1951 - É inaugurada em Lisboa a Igreja do Santo Condestável, no bairro de Campo de Ourique.

1956 - Morre o dramaturgo alemão Bertold Brecht. Tinha 58 anos.

1958 - O ditador português Oliveira Salazar reforça as pastas da Defesa e do Ultramar.

1960 - Morre, com 70 anos, o poeta, historiador e político português Jaime Cortesão.

1962 - As equipas de operários de Itália e França encontram-se no final das obras de perfuração do túnel do Monte Branco, que liga Chamonix, na Alta Saboia (França) a Courmayeur, no Vale de Aosta (Itália).

1971 -- Independência do Bahrain.

1973 - Terminam os bombardeamentos norte-americanos no Cambodja, pondo fim a 12 anos de combates na Indochina.

1974 -- Manifestação anticolonial em Lisboa. É pedida a independência dos territórios sob administração portuguesa.

1981 -- Morre, com 87 anos, o maestro austríaco Karl Boehm, referência na interpretação de obras dos períodos clássico e romântico.

1984 -- O Diário da República publica a Lei de bases da Segurança Social.

1991 - Morre a escritora Lídia da Fonseca, com 75 anos.

1992 - Morre o juiz norte-americano John Sirica, um dos protagonistas da investigação do caso Watergate. Tinha 88 anos.

1994 - Morre o escritor de origem búlgara Elias Canetti, autor de "Auto de Fé" e "O Poder e as Massas", Nobel da Literatura em 1981. Tinha 89 anos.

1995 - Morre o etnólogo português Fernando Galhano, aos 91 anos.-- Morre, com 84 anos, o maestro de origem romena Sergiu Celibidache.

1999 -- Começa a campanha para a consulta popular sobre a independência de Timor-Leste.

2001 -- Macedónios e albaneses assinam o acordo de paz de Skopje, aceite pela guerrilha albanesa.

2002 -Estreia do futebolista Cristiano Ronaldo no Sporting.

2003 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova a resolução 1500 que reconhece o Conselho de Governo transitório do Iraque e cria a Missão de Assistência das Nações Unidas (MANUI).

2004 - Rebeldes hutus atacam o campo de refugiados tutsi de Gatumba, no Burundi, provocando a morte a cerca de 160 pessoas.

2005 - Banda irlandesa U2 fecha digressão europeia em Lisboa e recebe a Ordem da Liberdade.

2006 - Entra em vigor o cessar-fogo que põe fim aos 34 dias da guerra israelo-libanesa. O balanço, no Líbano, aponta para mais de 1.200 mortos, perto de quatro milhares de feridos e cerca de um milhão de deslocados. Em Israel, a guerra provocou 116 mortos e 450 feridos.

2007 - A nova lei do tabaco que limita o fumo em locais públicos fechados e estabelece sanções até 250 mil euros para os infratores é publicada em Diário da República, para entrar em vigor em 2008.

2008 - Governo espanhol aprova plano de choque com 24 medidas económicas.

2009 - O Banco Privado Atlântico - Europa, de capitais maioritariamente angolanos, inicia a sua atividade em Portugal na área da banca de investimento.

2010 - O Museu da Arte Islâmica do Cairo, o maior do mundo, é inaugurado após oito anos de restauro.

2013 - O vice-presidente egípcio Mohamed El Baradei, com a tutela das relações exteriores, apresenta a sua demissão, após os confrontos violentos registados no Egito. Quase 280 pessoas morrem e duas mil ficaram feridas em resultado dos confrontos na cidade do Cairo e noutras províncias egípcias depois da ação policial contra os acampamentos dos apoiantes do Presidente deposto Mohamed Morsi.

2014 - O Tribunal Constitucional (TC) declara constitucional a norma que estabelece os cortes salariais no setor público nos anos de 2014 e 2015 e declara inconstitucionais reduções nos anos de 2016 a 2018.

2015 - O eurogrupo e o parlamento grego dão 'luz verde' ao terceiro resgate financeiro, no valor de até 86 mil milhões de euros até 2018. Tsipras fica debilitado ao perder o apoio de 47 deputados do Syriza.

2016 - O nadador norte-americano Michael Phelps conquista o seu 23.º título olímpico, terminando a carreira com a vitória dos Estados Unidos na final da estafeta de 4x100 metros estilos no Rio2016.

2017 - A China, principal parceiro e apoiante da economia norte-coreana, anuncia a suspensão das importações de ferro, chumbo e dos minérios destes dois metais e de produtos do mar da Coreia do Norte, aplicando as sanções decididas pela ONU.