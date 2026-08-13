GNR reforça operação de busca e socorro na Madeira com 25 intervenções desde 2024

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 25 intervenções operacionais na Madeira desde 2024, através do Posto de Protecção e Socorro da Madeira, integrado na Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS).

Os dados constam de um comunicado divulgado esta quinta-feira pela GNR, que contabiliza mais de 400 intervenções operacionais em áreas montanhosas do país desde 2024. Na Região, foram contabilizadas 12 ocorrências em 2024, oito em 2025 e cinco no 1.º semestre de 2026.

As operações realizadas na Madeira incluem buscas, resgates e salvamentos, recuperação de cadáveres, primeiros socorros, auxílio a condutores, cortes de árvores e intervenções relacionadas com incêndios. Em 2024, o posto efectuou quatro buscas, dois resgates ou salvamentos, dois cortes de árvores, duas intervenções por incêndio e uma acção de primeiros socorros e outra de auxílio a condutores.

Em 2025, foram registadas duas buscas, um resgate, uma recuperação de cadáver, um auxílio a condutor, um corte de árvore e três intervenções relacionadas com incêndios. Nos primeiros seis meses de 2026, foram contabilizadas duas buscas, um corte de árvores e duas intervenções por incêndio.

A presença especializada da GNR na Madeira resulta do aumento da procura dos espaços naturais para actividades de turismo, lazer e desporto, bem como do número de ocorrências em levadas e outros locais de acesso condicionado, refere o comunicado.

Segundo a 'Guarda', militares receberam formação especializada nesta área em 2014, tendo sido criado o Posto de Protecção e Socorro da Madeira em 2018.

A valência de busca e resgate em montanha da GNR tem mais de duas décadas de desenvolvimento. O processo começou em 2002, com os estudos para a criação do Posto de Montanha da Serra da Estrela, seguindo-se a constituição do Grupo Especial de Montanha, em 2003. A capacidade foi posteriormente alargada a outros territórios, incluindo a Madeira e o Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A nível nacional, a GNR contabilizou mais de 400 intervenções entre 2024 e o 1.º semestre de 2026 nos principais maciços montanhosos. A resposta envolve segurança, policiamento, emergência, protecção e socorro em zonas de difícil acesso.

A GNR deixa ainda recomendações aos praticantes de actividades em montanha, aconselhando a não realizar percursos sozinho, informar familiares sobre o itinerário e hora prevista de regresso, consultar as condições meteorológicas e utilizar equipamento adequado. Entre os materiais recomendados estão telemóvel com bateria carregada, GPS ou mapa, apito, lanterna, manta de emergência, estojo de primeiros socorros, água e alimentos.