Aeroportos da Madeira registam 2,77 milhões de passageiros em seis meses
Os aeroportos da Região Autónoma da Madeira movimentaram 2,77 milhões de passageiros no 1.º semestre de 2026, um crescimento homólogo de 3,1%, segundo os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgados esta manhã.
A evolução positiva foi registada nos dois aeroportos da Região. O Aeroporto da Madeira contabilizou um aumento de 2,9% no movimento de passageiros, enquanto o Aeroporto do Porto Santo cresceu 6,5%.
A tendência manteve-se no 2.º trimestre, período em que o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM aumentou 2,4% face ao mesmo trimestre de 2025. O aeroporto da Madeira registou uma subida de 2,4% e o Porto Santo de 2,5%.
Aviões com maior taxa de ocupação
A taxa de ocupação das aeronaves também aumentou nesses primeiros seis meses. No conjunto dos aeroportos da Região, atingiu 85,9%, acima dos 84,6% registados no mesmo período de 2025.
No Aeroporto da Madeira, a ocupação passou de 84,9% para 86,2%, enquanto no Porto Santo subiu de 77% para 79,7%.
No 2.º trimestre, as taxas de ocupação foram ainda mais elevadas, atingindo 87,4% no conjunto dos aeroportos da RAM, mais 1,1 pontos percentuais do que no período homólogo.
No Aeroporto da Madeira, a taxa fixou-se em 87,8%, também mais 1,1 pontos percentuais, enquanto no Porto Santo chegou aos 81,8%, com um aumento de 2,6 pontos percentuais.
Carga aérea também cresceu
Também o movimento de carga aérea registou uma evolução positiva nos primeiros seis meses do ano, com um crescimento de 1% face ao período homólogo.
Este resultado foi sustentado pelo aumento das mercadorias descarregadas, que cresceram 2,6% em relação aos primeiros seis meses de 2025.
Em sentido contrário, as mercadorias carregadas diminuíram 9,6%, limitando o crescimento global da carga movimentada nos aeroportos da Região.