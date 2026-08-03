SESARAM desactiva ‘Linha de Apoio à Criança’

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM) anunciou, esta tarde, o reajustamento do apoio telefónico na área da Pediatria, com a desactivação da Linha de Apoio à Criança, criada em Março de 2020 no contexto da resposta excecional à pandemia de COVID-19.

A linha, que funcionou como um canal temporário de apoio às crianças e famílias, permitiu uma resposta rápida às necessidades pediátricas, ajudando a reduzir deslocações desnecessárias à urgência e a minimizar o risco de contágio durante o período pandémico.

Com a retoma da normalidade nos serviços de saúde, o SESARAM informa, em nota à imprensa, que o atendimento telefónico pediátrico passa novamente a ser assegurado através das linhas de emergência habituais, com o acompanhamento de profissionais qualificados e recurso a protocolos clínicos validados.

Aponta ainda que a Unidade de Urgência Pediátrica mantém disponível uma consulta presencial destinada aos utentes agudos admitidos que necessitem de uma reavaliação clínica atempada.

Além disso, continua a ser disponibilizada uma consulta não presencial por telefone, através da qual são comunicados diariamente aos pais e cuidadores os resultados de exames complementares de diagnóstico realizados aos utentes admitidos na Urgência.

Em caso de situações emergentes, o SESARAM reforça que deve ser contactado o 112.