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Casos do dia

Sapadores resgatam criança de viatura

Menor ficou trancado no interior de carro na Nazaré

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Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados, ao final da manhã desta terça-feira, para libertar uma criança que ficou trancada no interior de uma viatura estacionada no Parque Urbano da Nazaré, em São Martinho, no Funchal.

O alerta foi dado cerca do meio-dia, tendo os operacionais recorrido à quebra de um dos vidros laterais da viatura para conseguir aceder ao interior e retirar a criança em segurança.

A intervenção decorreu sem registo de feridos

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