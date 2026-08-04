Sapadores resgatam criança de viatura

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados, ao final da manhã desta terça-feira, para libertar uma criança que ficou trancada no interior de uma viatura estacionada no Parque Urbano da Nazaré, em São Martinho, no Funchal.

O alerta foi dado cerca do meio-dia, tendo os operacionais recorrido à quebra de um dos vidros laterais da viatura para conseguir aceder ao interior e retirar a criança em segurança.

A intervenção decorreu sem registo de feridos