Buscas por quarto português desaparecido na Croácia prosseguem esta sexta-feira

As buscas pelo quarto cidadão português desaparecido na Croácia, após um incidente num barco insuflável, prosseguem esta sexta-feira, anunciaram ontem as autoridades locais, no dia em que teve alta a portuguesa que estava hospitalizada.

"Depois de resgatarmos duas pessoas na quarta-feira, ontem, infelizmente, o corpo de um dos jovens desaparecidos foi encontrado [sem vida]. Continuamos as buscas e retomaremos amanhã [sexta-feira]", declarou o chefe do Centro Nacional de Segurança da Navegação, Damian Dundovic, ao meio de comunicação social montenegrino Vijesti.

Segundo o responsável, as buscas vão ser retomadas devido "à temperatura favorável da água e ao facto de as pessoas envolvidas serem jovens".

"Cerca de 40 horas se passaram desde o acidente e a probabilidade de encontrar a pessoa desaparecida com vida diminui. Há sempre esperança, porém, as previsões não são boas e a possibilidade de encontrar a pessoa com vida é mínima, apesar da temperatura da água estar acima de 20 graus", indicou.

Apesar de os 'media' locais terem noticiado que o corpo encontrado era de um dos portugueses dados como desaparecidos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português não confirma ainda a informação.

O corpo foi avistado durante a manhã a partir de um helicóptero da polícia e, posteriormente, recuperado por um barco dos serviços portuários de Senj, declarou à televisão nacional (HRT) o capitão do porto, Nenad Bugarin.

Foi depois entregue à polícia para identificação, precisou o Ministério do Mar.

O desaparecimento dos quatro turistas tinha sido comunicado às autoridades na madrugada de quarta-feira.

Os quatro, uma mulher e três homens cujas idades não foram especificadas, tinham partido de um parque de campismo perto de Senj a bordo de um barco insuflável de 1,5 metros para remar ao longo da costa, apesar do mau tempo no canal de Velebit, segundo as equipas de salvamento.

Situado entre a cordilheira de Velebit e as ilhas de Krk, Rab e Pag, este canal é conhecido pelos seus ventos violentos e perigosos, que perturbam regularmente o tráfego marítimo.

A mulher foi resgatada na quarta-feira numa enseada da ilha de Krk, a 14 quilómetros de Senj, depois de ter passado cerca de oito horas na água, não muito longe do local onde o corpo do seu amigo foi encontrado hoje de manhã.

Pouco mais tarde, as equipas de salvamento localizaram um dos seus amigos, que tinha conseguido sair sozinho da água e chegar às rochas. Os dois sobreviventes foram assistidos pelas equipas de emergência e hospitalizados.

A Croácia, país balcânico com 3,8 milhões de habitantes, é um destino turístico muito procurado e recebeu cerca de 22 milhões de visitantes em 2025.

A maioria dos turistas dirige-se à costa adriática, ladeada por mais de mil ilhas e ilhéus, onde as atividades náuticas são cada vez mais populares.