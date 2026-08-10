Embarcação afunda no Caniçal e arrasta outra

Uma embarcação afundou esta manhã, por volta das 8 horas, no Porto do Caniçal, arrastando consigo outra que se encontrava amarrada nas proximidades. A ocorrência não provocou feridos, tendo apenas causado danos materiais nas duas embarcações.

Ao DIÁRIO, o Capitão do Porto do Funchal, Bruno Teles, confirmou a ocorrência e explicou que a Polícia Marítima foi alertada e deslocou-se ao local, onde tomou conta da situação.

A Capitania irá agora proceder ao apuramento das circunstâncias do incidente, através do inquérito que é instaurado nestas situações. O processo deverá incluir a recolha de elementos, declarações e documentação, bem como a análise das condições da embarcação, de forma a determinar o que esteve na origem do afundamento.

Bruno Teles explicou que, nestas situações, o proprietário é notificado para proceder à remoção da embarcação e para que esta seja sujeita às verificações necessárias antes de voltar à água. O objectivo é confirmar que reúne as condições de segurança e operacionalidade exigidas.

A frequência das vistorias depende também do tipo de embarcação e da actividade a que está destinada. As embarcações afectas à actividade profissional são sujeitas a verificações anuais, enquanto as embarcações de recreio têm outros prazos de vistoria.