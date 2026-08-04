Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo para chuva forte e trovoada

Sete ilhas dos Açores vão estar quarta e quinta-feira sob aviso amarelo devido a chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, que constituem o grupo Oriental, o aviso amarelo vigora das 00:00 às 21:00 (22:00 de Lisboa) de quinta-feira.

No grupo Central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), o aviso do IPMA tem início às 21:00 de quarta-feira, estendendo-se até às 12:00 de quinta-feira.

Um aviso amarelo indica uma situação de risco para certas atividades que dependem do estado do tempo, exigindo que fique atento à evolução das condições meteorológicas.

É o nível de alerta menos grave a seguir ao verde, servindo para prever o potencial perigo de fenómenos como chuva forte, vento, calor ou frio.