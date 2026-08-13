12 embarcações participam na VIII Regata Porto Santo Line

A 1.ª etapa da VIII Regata Porto Santo Line, que liga a Madeira e o Porto Santo, realiza-se já esta sexta-feira, 14 de Agosto, com a largada marcada para as 19 horas, a partir de Santa Cruz, dando início a uma travessia que promete um exigente desafio tático para a frota participante.

A edição deste ano conta com 12 embarcações inscritas, que irão disputar esta primeira etapa rumo ao Porto Santo: Timeriesci, Naval Experience, Guanche, Supernova, Te Já, Prodigal Daughter, Wanderlust, Bravado, Logosevê, Gordinha, Faraway e Vadio IV.

A largada poderá ser acompanhada pelo público a partir da Promenade do Caniço, proporcionando uma oportunidade privilegiada para assistir à saída da frota e ao início desta emblemática travessia entre as duas ilhas.

Organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira, em parceria com a Porto Santo Line, e com o apoio do Clube Naval do Porto Santo e da Brisa Maracujá, a VIII Regata Porto Santo Line prossegue no dia 16 de Agosto, com a 2.ª etapa, entre o Porto Santo e a Madeira, com largada às 12 horas, na Baía do Porto Santo.