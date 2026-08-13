Rui Borges terá "todo o gosto" em contar com Pedro Gonçalves e Bragança

O treinador do Sporting, Rui Borges, disse hoje que voltará, "com todo o gosto", a contar com Pedro Gonçalves e Daniel Bragança se os dois permanecerem no plantel até ao encerramento do mercado de transferências do futebol.

"Se chegarmos ao fim do mercado e estiverem aqui, são jogadores do clube e contaremos, com todo o gosto, com o Pote [Pedro Gonçalves] e com o Dani [Daniel Bragança]. São dois grandes jogadores, deram e continuarão a dar muito ao Sporting, se for o caso", atirou o técnico 'leonino', em conferência de imprensa, em Alcochete.

Pedro Gonçalves e Daniel Bragança, que têm sido apontados ao interesse de clubes da Arábia Saudita e da Grécia, respetivamente, não foram utilizados na visita ao Estrela da Amadora (2-2), apesar de estarem aptos e a treinar com o grupo de trabalho.

Os jogadores "querem novos desafios", recordou Rui Borges, que já na antevisão desse encontro da primeira jornada da I Liga portuguesa tinha abordado o assunto.

Ainda sobre o mercado, Borges assumiu que os 'leões' podem vir a contratar um lateral-esquerdo para concorrer com Maxi Araújo na posição, até porque Rodrigo Dias, que ocupou o lugar na deslocação à Amadora, "é jogador da equipa B".

"Podemos, sim, dentro daquilo que o mercado nos possa oferecer ou não, dentro das nossas possibilidades, acrescentar um segundo lateral-esquerdo", confirmou.

Certa, apesar de ainda não ter sido oficializada pelo Sporting, é a entrada de Irankunda, que estaria "ali a assinar" contrato, na Academia de Alcochete, no momento em que Rui Borges falava com os jornalistas e, por isso, o técnico não se furtou a falar sobre o reforço.

"É um jogador que nós queríamos muito e acho que vai acrescentar muito ao nosso coletivo. É diferente dos que temos, com características [diferentes] e, pessoalmente, estou muito ansioso para trabalhar com ele", comentou.

O treinador dos vice-campeões nacionais falou sobre a atividade do clube no mercado de transferências durante a antevisão do encontro com o Vitória de Guimarães, da segunda ronda da I Liga, agendado para sexta-feira, no Estádio José Alvalade, às 20:15, com arbitragem de David Rafael Silva (AF Porto).

A equipa orientada por Rui Borges procura a primeira vitória no campeonato, após a entrada 'em falso' na visita ao Estrela da Amadora, onde não foi além de um empate (2-2).