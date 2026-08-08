Auditoria à PJ, lei do retorno e Ensino Superior dominam jornais

A auditoria à Polícia Judiciária, a contestação à chamada lei do retorno, o acesso ao Ensino Superior e a descida dos preços dos combustíveis estão entre os principais temas em destaque nas capas dos jornais deste sábado.

O Público noticia que Luís Neves foi avisado da auditoria à Judiciária e afasta, para já, um cenário de demissão. O jornal destaca ainda a decisão inédita de juízes que recusaram julgar um caso de burla devido ao atraso do Estado, bem como o envio da lei do retorno para o Tribunal Constitucional por António José Seguro. A quebra da receita fiscal, que reduz a margem de manobra do Governo, e os receios dos reitores quanto ao aumento das desistências no primeiro ano do Ensino Superior completam os principais destaques.

No Jornal de Notícias, a condenação a dez anos de prisão do carteirista dos elétricos de Lisboa domina a primeira página. O jornal dá também relevo à forte procura pelo Ensino Superior, à descida dos preços dos combustíveis e ao envio da lei do retorno para o Tribunal Constitucional.

O Correio da Manhã abre com um caso de homicídio em Sintra, onde um homem de 29 anos terá matado à facada a namorada, de 32, antes de se suicidar. A subida das candidaturas ao Ensino Superior e a forte descida da gasolina e do gasóleo são outros dos temas em destaque. Na política, o jornal escreve que os socialistas estão a retirar o apoio a Luís Neves.

Na imprensa desportiva, o A Bola destaca o início da Liga, com o empate entre Estoril e Famalicão, enquanto sublinha o arranque goleador do Benfica, com 12 golos em três jogos oficiais. O Sporting procura confirmar os bons indicadores da pré-época e Rui Borges desvaloriza o episódio envolvendo Luis Suárez.

O Jogo dá o maior destaque ao FC Porto e à situação de Diogo Costa, apontando que o Chelsea deixou de ser uma possibilidade depois de Xabi Alonso ter descartado o reforço da baliza. O empate no jogo inaugural do campeonato e a manutenção de Rui Oliveira na camisola amarela da Volta a Portugal também estão em evidência.

Já o Record faz manchete com a intenção de Trubin deixar o Benfica, apontando o descontentamento do guarda-redes ucraniano. A receção à porta fechada e a responsabilização do Benfica pela PSP no caso da Fan Zone são outros dos temas em destaque, enquanto Rui Borges procura encerrar a polémica em torno de Suárez, deixando, contudo, um aviso: ninguém está acima do Sporting, dos colegas e da equipa técnica.