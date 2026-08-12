Oficina de bordado para preservar tradição madeirense no Brasil

O Grupo Folclórico Cruz de Malta, de Santos, no Brasil, vai promover no próximo dia 22 de Agosto uma nova Oficina de Bordado, dedicada à preservação e divulgação de uma tradição levada da Madeira para o Brasil por várias gerações de emigrantes.

A iniciativa, realizada em parceria com diversas instituições, entre as quais a ALMA – Associação Luso-Brasileira de Beneficência Madeirense e a Prefeitura Municipal de Santos, terá lugar a partir das 14h30, na Vila Criativa Vila Nova, em Santos.

A oficina pretende homenagear as bordadeiras madeirenses que, depois de emigraram para o Brasil, mantiveram viva a arte do bordado e transmitiram os seus conhecimentos às gerações seguintes. Entre os nomes recordados estão Isabel da Paixão Fernandes de Andrade, Maria da Paixão Correia de Abreu, Maria Teresa Gonçalves Pestana e Beatriz de Freitas Leão Pereira.

A tradição continua actualmente através das suas descendentes, entre as quais Maria Carmina de Andrade Sebastião e Maria da Paixão de Abreu Pereira, que mantêm a prática do bordado e procuram transmiti-la às novas gerações.