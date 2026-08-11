Madeirenses convocados para o Campeonato da Europa de Ocean Racing

A Madeira estará em destaque no 2026 Paddle Europe Ocean Racing Championships, que decorrerá em Brest, França, entre os dias 26 e 30 de Agosto, com dois dos seus principais especialistas de canoagem de mar, Bernardo Pereira, do Clube Naval da Calheta, e João Ornelas, da Associação Náutica de Câmara de Lobos, entre os convocados para representar Portugal.

A presença dos dois atletas madeirenses constitui mais um reconhecimento do elevado nível competitivo que a canoagem de mar da Região Autónoma da Madeira tem vindo a alcançar, projectando o nome dos seus clubes e da Região num dos grandes palcos internacionais da modalidade.

Além de Bernardo Pereira e João Ornelas, a comitiva portuguesa inclui João Santos, Sara Sotero, Yann Vilaça, Pedro Moreira, Carolina Pereira e Constança Frazão, sob orientação do técnico nacional Rui Câncio.

A presença madeirense assume especial significado num momento em que a modalidade continua a ganhar expressão internacional na Região, com os clubes madeirenses a desempenharem um papel fundamental na formação e afirmação de atletas de alto rendimento.

Para Bernardo Pereira e João Ornelas, a participação em Brest representa a oportunidade de levar ao mais alto nível internacional o trabalho desenvolvido diariamente nos seus clubes e de afirmar, uma vez mais, a Madeira como uma das regiões portuguesas de referência na canoagem de mar.

Com um Campeão do Mundo Sub-23 entre os seus representantes, a Madeira parte para Brest com ambição e com a expectativa de continuar a deixar a sua marca no panorama internacional do Ocean Racing.