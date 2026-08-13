Portos da Madeira movimentam mais mercadorias e recebem mais passageiros de cruzeiro

Os portos da Região Autónoma da Madeira registaram um aumento do movimento de mercadorias e de passageiros de cruzeiro no 1.º semestre de 2026, segundo os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgados hoje.

Entre Janeiro e Junho, entraram nos portos da Região 199 navios de cruzeiro, mais 28 do que no mesmo período de 2025. O número de passageiros em trânsito atingiu 443.355, traduzindo um crescimento homólogo de 18,5%.

O Porto do Funchal concentrou 440.608 passageiros em trânsito, sendo 89,9% de nacionalidade europeia. Os alemães representaram 42,1% do total, com um crescimento de 16,5% face ao primeiro semestre de 2025, enquanto os britânicos corresponderam a 28,7%, menos 2%.

Entre os restantes mercados europeus, destacaram-se os passageiros italianos, que aumentaram 174,6%, os espanhóis (+107,6%), os polacos (+106,5%) e os austríacos (+52,3%).

Também o mercado americano apresentou um crescimento, representando 9,1% dos passageiros em trânsito no Porto do Funchal e aumentando 19,7% num ano. Os norte-americanos, que representaram 6,7% do total, cresceram 43,8%, enquanto os canadianos aumentaram 24,9%. Em sentido contrário, os passageiros brasileiros diminuíram 36,6%.

Mercadorias crescem quase 5%

Já o movimento de mercadorias nos portos da RAM aumentou 4,9% no 1.º semestre, comparativamente com o mesmo período do ano passado.

A subida resultou tanto do crescimento das mercadorias descarregadas, que aumentaram 5,3%, como das mercadorias carregadas, que cresceram 1,5%.

No 2.º trimestre, o movimento total de mercadorias registou igualmente uma evolução positiva, com um aumento homólogo de 4,2%.

Linha Madeira-Porto Santo também cresce

Na ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo foram transportados cerca de 153,4 mil passageiros nos primeiros seis meses do ano, mais 4,8% do que no mesmo período de 2025.

Apesar do crescimento no conjunto do semestre, no 2.º trimestre em específico verificou-se uma redução de 3,2% no número de passageiros transportados nesta linha face ao mesmo período do ano anterior.

Menos movimento nas marinas

Em sentido contrário à evolução dos portos comerciais e de cruzeiros, as marinas da Região registaram uma diminuição da entrada de embarcações de recreio. Entre Janeiro e Junho entraram 783 embarcações, menos 13,8% do que no 1.º semestre de 2025.

Nessas embarcações foram contabilizados 1.991 tripulantes e passageiros, menos 2,4% em termos homólogos.