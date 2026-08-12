MSC Virtuosa chega ao Funchal com 5.800 passageiros a bordo
Com 5.840 passageiros a bordo o navio de cruzeiro MSC Virtuosa está a fazer escala esta quarta-feira no Porto do Funchal. Agenciado pela JFM Shipping, o Virtuosa está a viajar com 1.692 tripulantes, num cruzeiro de 13 dias com início e fim em Southampton, Inglaterra.
Segundo nota à imprensa, o navio chegou à Madeira pelas 8h10, proveniente de Vigo (Espanha) e prossegue viagem às 20h30, em direcção ao porto de Las Palmas de Gran Canaria. Seguem-se escalas em Santa Cruz de Tenerife e Lanzarote, antes de visitar Cádis (Espanha continental) e rumar a Southampton.
Com cinco anos de serviço – foi lançado ao mar em 2021 – o Virtuosa é um produto dos estaleiros navais franceses de Chantiers de l’Atlantique, e custou à MSC cerca de 770 milhões de euros. Pode transportar até 6.663 passageiros, na sua confirmação máxima.
A próxima escala de navio de cruzeiro no Funchal está agendada para o próximo sábado, dia 15, envolvendo o Ventura. Até ao final do mês, a Madeira recebe ainda a visita do Allura, no dia 28.