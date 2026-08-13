Duas pessoas morreram em ataque russo a comboio ucraniano de passageiros

Um maquinista e o seu ajudante foram mortos num ataque com drone contra um comboio de passageiros na região de Odessa, no sul da Ucrânia, anunciou hoje o diretor das ferrovias nacionais ucranianas.

"De acordo com as informações iniciais disponíveis, este ataque não deu qualquer hipótese de sobrevivência à nossa equipa de maquinistas - o maquinista e o seu ajudante", disse Oleksandr Pertsovsky nas redes sociais.

"Este é um ato horrível e quotidiano de terrorismo e um ataque direcionado contra civis", acrescentou Pertsovsky.

A Russian drone struck the locomotive of a train traveling from Odessa to Dnepropetrovsk. According to reports, both the driver and his assistant were killed. pic.twitter.com/O0Cw57V6j0 — Gabriel (@GabeZZOZZ) August 13, 2026

Um vídeo publicado nas redes sociais, cuja autenticidade não foi verificada pela agência de notícias AFP, mostra um comboio parado nos carris, com a locomotiva em chamas e um enorme buraco no motor.

Segundo Oleksandr Pertsovsky, o comboio transportava passageiros e preparava-se para entrar na estação para a saída das pessoas devido a uma ameaça de drone.

"Todos os 340 passageiros e o restante pessoal de bordo foram retirados para um local seguro. Nenhum deles ficou ferido", confirmou.

Segundo a mesma fonte, o ataque foi realizado por um drone iraniano Shahed equipado com um motor a jato.

Nos últimos meses, Moscovo aumentou a utilização desta variante do drone de ataque, que é mais difícil de intercetar do que os modelos com motor a pistão amplamente utilizados contra a Ucrânia desde 2022.

Na Rússia, pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência de novos ataques das Forças Armadas da Ucrânia contra as instalações da gigante do comércio eletrónico Wildberries, conhecida como a Amazon russa, e a uma refinaria, localizadas na região de Bashkiria, a 1.200 quilómetros a leste de Moscovo.