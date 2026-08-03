Euribor inicia agosto a descer a três, seis e 12 meses

A Euribor desceu hoje a três, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira, depois de ter terminado julho com a média mensal a subir nos três prazos.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,461%, continuou abaixo das taxas a seis (2,705%) e a 12 meses (2,939%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou hoje, ao ser fixada em 2,705%, menos 0,001 pontos que na sexta-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a maio indicam que a Euribor a seis meses representava 39,17% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também baixou hoje, para 2,939%, menos 0,025 pontos que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses cedeu hoje, ao ser fixada em 2,461%, menos 0,023 pontos que na sexta-feira.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três, a seis e a 12 meses, mas com menos intensidade do que em junho e mais acentuadamente no prazo mais curto.

A média mensal da Euribor em julho subiu 0,086 pontos para 2,425% a três meses e 0,051 pontos percentuais para 2,647% a seis meses.

Já a 12 meses, depois de ter baixado em junho, a média mensal da Euribor avançou 0,057 pontos para 2,855%.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida das mesmas em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.