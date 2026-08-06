Temperaturas mantêm-se nos 30ºC num dia com céu pouco nublado

As previsões do tempo para hoje na Madeira e no Porto Santo voltam a apontar para a persistência de valores elevados da temperatura máxima, com os termómetros a chegarem aos 30º C, na 'ilha mãe'.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está em vigor um aviso amarelo para tempo quente, cenário que se manterá até ao próximo sábado, às 18 horas, nas duas ilhas, com excepção das regiões montanhosas da Madeira, onde o aviso vigora até às 18 horas de sexta-feira.

Em concreto, no dia de hoje, as temperaturas máximas previstas são de 30ºC na Madeira e 29ºC no Porto Santo. As mínimas esperadas são de 23ºC e 22ºC, respectivamente.

O Índice Ultravioleta está em níveis muito elevados nas duas ilhas. No caso da Madeira, fixado no índice 10, enquanto no Porto Santo, no nível 9. Perante esta situação, é recomendado cuidado redobrado na exposição ao sol e permanência em espaços exteriores. Deverá ser privilegiada a utilização de óculos de Sol com filtro UV, bem como de chapéu, de t-shirt e guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O IPMA aponta para céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de muito nublado na ilha de Porto Santo e vertente Norte da ilha da Madeira até ao início da manhã e a partir do fim da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste.

Para o Funchal, o IPMA prevê, igualmente, céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Norte com 1 metro. Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.