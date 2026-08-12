Escola de Hotelaria custou 8 milhões desde o resgate Estabelecimento de ensino executou 7,96 milhões de euros em despesa desde o regresso à esfera pública, em 2023. Receitas somaram quatro milhões até 2025, metade de fundos europeus. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 12 de Agosto.

Outros destaques:

"Temos uma relação muito próxima com a Madeira" Miguel Ângelo recorda, em entrevista, relação de décadas com a Região e promete, amanhã, em Santana, uma viagem pelos grandes êxitos dos Delfins

Cristiano e Georgina dão o nó em cerimónia privada Casamento do internacional madeirense ter+a acontecido em Cascais. Avião de príncipe saudita na Madeira para testar aeroporto. Mohammed bin Salman é esperado na Região na quinta-feira

De olhos postos no céu Eclipse ‘apaga’ 78% da Lua e atinge o máximo às 19h46. Especialistas alertam para os riscos da observação sem protecção.

E, por fim, Alegado crime na insolvência de gigante da informática.

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