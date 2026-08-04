Camacha recebe regresso do 'Polifonias' no dia 8 de Agosto

O Polifonias, iniciativa dedicada à promoção da música coral polifónica a cappella, regressa à Camacha após um longo interregno, pela mão do Grupo Coral CP Camacha.

O concerto realiza-se no próximo 8 de Agosto, às 18 horas, na Igreja Matriz da Camacha, integrada na programação do festival ART'Camacha. O templo foi escolhido pela reconhecida qualidade da sua acústica, considerada ideal para este género de repertório.

Dirigido pela maestrina Maria dos Anjos, o grupo coral madeirense contará com a participação do coro La Villanelle, de Fribourg, no cantão francês da Suíça, convidado para esta edição do evento.

Um dos momentos altos do concerto será a estreia absoluta de uma obra coral dedicada à Camacha, composta pelo jovem madeirense João Ferreira e interpretada pelo Grupo Coral CP Camacha.

O espectáculo termina com a interpretação conjunta de uma peça francesa pelos dois coros, sob a direcção da maestrina Jocelyne Crausaz, encerrando um encontro que pretende reforçar os laços entre diferentes tradições corais e contribuir para a valorização deste património musical.