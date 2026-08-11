Festa do Monte celebra hoje a Novena da Boa Vontade

A Festa do Monte prossegue esta quarta-feira, 12 de Agosto, com a celebração da 8.ª Novena, dedicada à 'Boa Vontade', numa iniciativa dirigida às comunidades da Levada da Corujeira, Casa Branca, Tanque, Marmeleiros e Pinheiro.

A celebração será pregada pelo padre Pedro Nóbrega e integra a preparação espiritual para a grande festa de Nossa Senhora do Monte.

O programa de hoje inclui, às 12 horas, uma romagem acompanhada pela Banda Municipal do Funchal 'Os Artistas', que percorrerá vários sítios da freguesia. Às 20 horas, realiza-se a missa, seguida, pelas 21h30, de animação musical com Buzico e o Conjunto Musical Galáxia.

A preparação espiritual para a grande festa termina amanhã, 13 de Agosto, com a Novena da Boa Fé, destinada aos fiéis da Corujeira de Dentro, Corujeira de Fora, Porta do Rodrigo e Lombos, tendo como pregador o padre Óscar Andrade.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

14h00 às 22h00 -A Câmara Municipal do Funchal assinala Dia Internacional da Juventude

14h/19h - Várias actividades aquáticas (sofá, trampolim, 'seascooter', pranchas de Stand Up Paddle, snorkeling e um slide)

- Tenda E-Sports

16h00 - Presença da vereadora Helena Leal

Praia de São Tiago



19h00 às 22h00 - Sunset session - DJ Oxy

Barreirinha Bar Café

Sons da Juventude Madeira, uma iniciativa promovida pela Direcção Regional de Juventude

- Isabel Gonçalves

- Tuma

- Piruka

- MIXFX Beatbox

- DJ Sil

Parque de Santa Catarina

Agenda Política

10h30 - Iniciativa do Chega

Jardim do Almirante Reis

16h00 - Iniciativa do JPP, com Nino Pereira

Aeroporto Internacional da Madeira

17h30 - Reunião da Nova Direita com a Delegação da Madeira da Prevenção Rodoviária Portuguesa

Delegação da Madeira da Prevenção Rodoviária Portuguesa - Rua Dr. Fernando Rebelo, n.º 32

18h45 - Iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD Madeira

Sede Regional do PSD Madeira

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude, Dia Mundial do Elefante e Dia do Filho do Meio

1816- Dom João VI de Portugal cria no Rio de Janeiro, Brasil, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios a atual Escola de Belas Artes.

1877 - Thomas Edison apresenta o fonógrafo.

1938 - II Guerra Mundial. A Alemanha inicia a mobilização.

1963 - O ditador Oliveira Salazar reafirma publicamente a determinação de manter "o bastião em África", duas semanas depois da condenação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

1970 - Guerra-fria. A Alemanha Federal e a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) assinam o pacto de não-agressão.

1985 - Um Boeing 747 da Japan Airlines, despenha-se contra uma montanha durante uma viagem entre Tóquio e Osaka, devido a uma reparação inadequada numa divisória de pressão sete anos antes, morrem 520 pessoas das 524 que seguiam abordo do avião.

1992 - Morre, com 79 anos, o compositor de vanguarda norte-americano John Cage, Jr.

2005 - A Agência Espacial norte-americana NASA lança do centro espacial Kennedy no Cabo Canaveral, Florida, a sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que tem como missão tentar "compreender os enigmas da água no planeta e avançar na exploração do misterioso planeta vermelho".

2006 - Israel e o Líbano concluem o acordo de cessar-fogo que entra em vigor a 14 de Agosto.

2013 - Morre, aos 44 anos, o príncipe Johan Friso de Orange-Nassau, irmão do rei Guilherme Alexandre da Holanda.

2017 - A carreira de Usain Bolt termina com o atleta jamaicano a lesionar-se na sua última corrida, a final dos 4x100 metros dos Mundiais de atletismo de Londres, Inglaterra, que a Jamaica não terminou.

2018 - O atleta Nelson Évora sagra-se pela primeira vez campeão europeu do triplo salto, em Berlim, Alemanha, com a marca de 17,10 metros na final.

2019 - Motoristas de matérias perigosas e de mercadorias iniciam greve por tempo indeterminado.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o novo Estatuto do Antigo Combatente, aprovado por larga maioria no parlamento em 23 de julho. O diploma consagra o alargamento dos benefícios às viúvas/os ou cônjuges sobrevivos, um apoio especial na saúde, como a isenção total das taxas moderadoras, um aumento do complemento especial de pensão e que se aplica a quem recebe a pensão social, por exemplo.

2021 - Morre, aos 85 anos, o ator brasileiro Tarcísio Meira.

2022 - O nadador Diogo Ribeiro conquista a medalha de bronze nos 50 metros mariposa dos Europeus de Roma, Itália, numa prova em que voltou a bater recorde nacional.

2023 - O Al Nassr, treinado pelo português Luís Castro, conquista a Taça dos Clubes Campeões Árabes de futebol, ao vencer a final diante do Al Hilal, de Jorge Jesus, por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo.

2025- O tribunal israelita obriga o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, a ter de comparecer três vezes por semana a partir de novembro no julgamento por alegada fraude e corrupção. É o primeiro chefe de governo da história do Estado de Israel a ser processado no pleno exercício do cargo.

Pensamento do dia