O raro eclipse de hoje que os jornais são destaque

Bom dia. Embora o eclipse solar que decorre hoje ao final da tarde não seja o tema principal da maioria dos jornais, a verdade é que quase nenhum, com excepção dos desportivos e de uma das revistas semanais, deixa passar em claro o evento astronómico raro que atravessa hoje o país.

Na revista Sábado:

- "As histórias secretas dos grandes palácios nobres"

- "Chega. Deputado que se deparou com assalto diz ser licenciado por Harvard, mas não é"

- "Creatina. A febre e os cuidados com o suplemento viral"

No Correio da Manhã:

- "Bala perdida na Baixa de Lisboa. Turista ferida quando comprava pastéis de nata"

- "Cristiano Ronaldo e Georgina dão o nó em Cascais"

- "Suárez e Pote em conflito"

- "Benfica. Sudakov com titularidade em risco"

- "FC Porto. Dragão ataca rivais na guerra da arbitragem"

- "Fragatas. Chega chama Nuno Melo para explicar negócio"

- "Burlado. Idoso perde 900Euro em falso acidente"

- "Caçados. Gang de traficantes com metralhadora"

- "Guia para ver o eclipse solar de norte a sul do País"

No Público:

- "Governo quer sentenças orais em acções até 15 mil euros nos tribunais administrativos"

- "Isabél Zuaa, actriz: 'Nós sabemos muito sobre o branco, mas o branco não sabe sobre nós'"

- "András Baka. De vítima de Orbán a novo presidente da Hungria"

- "Astronomia. No rasto dos últimos grandes eclipses em Portugal"

- "Europeus de natação. Camila Rebelo conquista a prata nos 200m costas"

- "SNS. 3500 médicos já atingiram o limite de horas extraordinárias"

No Jornal de Notícias:

- "EDP em guerra fiscal de 1400 milhões em vários países"

- "Cabeças no ar. A partir das 18.30 horas, Portugal aponta os olhos para o céu. Óculos para ver o eclipse solar esgotados chegam aos cem euros. O frenesim inédito em Bragança. Os melhores lugares para assistir. Doze curiosidades sobre um momento único"

- "Pessoas. Ronaldo e Georgina finalmente casados"

- "Ferrovia. Estação do TGV enterrada em Gaia e uma só ponte no Douro"

- "Violência. Marido ciumento suspeito de ferir turista sueca com bala perdida"

- "Território. 'O Interior não é um fardo', avisa António José Seguro"

- "Setúbal. Javalis andam às voltas pela cidade à procura de comida"

- "Esposende. Bombeira faz queixa de colega por assédio sexual"

No Diário de Notícias:

- "Fenómeno. Parques de campismo, óticas e eventos: febre do eclipse acelera negócios por todo o país"

- "UE impõe 'limites rigorosos' no uso de químicos em embalagens de pizas e comida pré-feita"

- "Concerto. Bárbara, Matilde, Cátia e Sofia vestem a pele das Doce num tributo a uma banda 'muito à frente do seu tempo'"

- "Cerimónia. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializam união com casamento civil em Cascais"

- "Europeus de Natação. Camila Rebelo vence medalha de prata nos 200 metros costas"

- "Estudo. Declarações e medidas inesperadas roubam 0,7% ao consumo e o dobro ao investimento, diz BCE"

- "Crítica. PS acusa Montenegro de 'falta de noção da realidade' e contesta execução do PRR"

- "Guerra. Como Pyongyang tem ajudado a Rússia contra Kiev"

No Negócios:

- "Norte do país esgotado para ver o eclipse"

- "Novas regras de cálculo tendem a reduzir as pensões em 10%"

- "Tecnologia. Financiar a IA é um desafio mais evidente. Que o diga a Nvidia"

- "Ativos. Homem, jovem e com literacia. Eis o investidor cripto português"

- "Transportes. Transtejo avalia alargar oferta e adquirir novas embarcações"

No O Jornal Económico:

- "Metalomecânica protesta contra regras que promovem concorrência desleal"

- "Domino's quer abrir mais de seis lojas este ano"

- "A IA existe? Pedro Santa Clara conversa com o Claude Fable"

- "Turismo, educação e Ryanair chamam investidores ao Porto. Luís Milagres Mesquita, partner da Havos Real Estate: 'Era um tesouro escondido'"

- "Turismo. Lançado concurso de um milhão para refúgios climáticos"

- "Tekever vai fornecer drones AR5 à Força Aérea para vigiar o mar"

- "Telecom, energia e segurança têm planos para eclipse"

- "Solar lidera produção pela primeira vez em Portugal"

- "Empresários preveem melhoria da atividade no segundo semestre"

- "Brasil estuda internacionalizar o sistema Pix"

- "CPLP debate crise na Guiné-Bissau e próxima presidência"

- "Abrandamento das economias e subida de juros geram pessimismo"

No Record:

- "Harwood está perto"

- "Benfica. Central pode custar 20 milhões"

- "FC Porto. Médio emprestado. Mora já não foge à Roma"

- "Brilha no europeu. Camila de prata nos 200 costas"

- "Sporting. 'Sou muito rápido'. Irankunda à chegada a Lisboa"

- "Diomande diz adeus. 'Nunca me vou esquecer que fomos bicampeões'"

- "Receção ao V. Guimarães. BA e Debast nas contas de Rui Borges"

- "Criativo gastado. Jogo de paciência com Pote"

- "Há princípio de acordo com Alittiah mas falta fechar"

No O Jogo:

- "FC Porto. Eixo Porto-Itália. Roma perto de garantir Rodrigo Mora por empréstimo e Milan abre a porta para ceder Santiago Giménez. Transferência iminente: opção de compra de 40 MEuro e mais 10 pela cedência de uma época"

- "Tcherno Jamanca renova até 2029"

- "Niang espreita oportunidade"

- "Benfica. Harwood-Bellis é alvo central. Jogador do Southampton agrada, mas pode custar mais de 20 MEuro"

- "Dedic abordado pelo Newcastle, mas SAD só o liberta por 35 MEuro"

- "Bruno Lage pensa em Bruma"

- "Sporting. Irankunda já chegou. Realizar hoje exames médicos e assina por cinco anos"

- "Diomande oficializado no Nottingham Forest"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. 'Funciono como um robô'. Líder Alexis Guérin falou a O Jogo"

- "Natação. Camila com prata e novo recorde. Medalha nos Europeus de piscina longa"

E no A Bola:

- "Irankunda promete rapidez no ataque. Chegou mais um reforço do Sporting 2026/2027"

- "Diomande na despedida: 'Nunca esquecerei que fomos bicampeões'"

- "Pedro Gonçalves será o próximo a transferir-se"

- "Benfica. Craques precisam de minutos. Dedic (apontado ao Newcastle), Aursnes, Ríos e Schjelderup espreitam a titularidade. Vantagem de 6-1 permite a Marco Silva 'rodar' sem riscos no jogo com o Hearts"

- "Harwood-Bellis (Southampton) na lista para o centro da defesa"

- "FC Porto. Rodrigo Mora cada vez mais perto da Roma. Dragão propõe empréstimo com opção de compra que pode tornar-se obrigatória"

- "Natação. Camila Rebelo vice-campeã europeia nos 200m costas"