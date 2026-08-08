Bebé de 22 meses que caiu de um 4º andar nas Caldas da Rainha morre no hospital

O bebé de 22 meses que hoje caiu de um quarto andar nas Caldas da Rainha morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse à Lusa fonte do estabelecimento de saúde.

A mesma fonte acrescentou que o bebé já estava em manobras de reanimação dentro do helicóptero que o transportou entre as Caldas da Rainha e o hospital.

Fonte da PSP avançou à Lusa que o bebé estava em casa com duas irmãs mais velhas quando caiu de um quarto andar e o alerta foi dado ao fim da manhã de hoje por um popular após ter encontrado a criança deitada no chão.

A mesma fonte da Polícia de Segurança Pública disse ainda que os pais foram contactados e está a ser dado apoio psicológico à família.