Número de alunos em queda desde 2015

Numa década, a Região perdeu uma média de 945 estudantes por ano lectivo, revelam os mais recentes indicadores do Observatório da Educação. Elsa Fernandes explica que a contabilização final dos matriculados é vital na definição dos recursos humanos e materiais das escolas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta segunda-feira, 3 de Agosto.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para: "Madeira concentra 75 medidas de vigilância electrónica". Quase metade relaciona-se com a violência doméstica, revelam os dados da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Para ler igualmente neste edição: "Quando a arte se torna remédio para o cérebro". Neuropsicóloga e neurorradiologista explicam como manter capacidades cognitivas e promover um envelhecimento saudável.

Nas Emoções, destaque para "Da música de rua ao palco do ‘The Voice Gerações’". Dupla Soul Sisters, constituída por Izzy e Inaê, é natural do Brasil, mas faz da Madeira a sua casa. Cabeça-de-cartaz da 1.ª noite do ‘Casino Rooftop’ promete festa com “energia”. Apoios da Cultura ultrapassam 1 milhão no 1.º semestre.

"Reforço de 260 mil euros para respostas na inclusão e condições habitacionais" é , por seu turno, o tema que fecha a primeira página de hoje.

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