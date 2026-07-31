Italiano Giandomenico Basso lidera o Rali da Madeira

Giandomenico Basso, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, é o novo guia da 67ª edição do Rali da Madeira, que este fim-de-semana está na estrada.

O italiano foi o mais rápido na primeira passagem por Santo da Serra e dispõe nesta altura de um avanço de 0.5 segundos para João Silva que, aos comandos de um Toyota GR Yaris Rally2 foi o segundo na primeira classificativa do segundo dia de competição.

No terceiro posto segue o também madeirense Miguel Nunes que, com outro Skoda Fabia RS Rally2, está a 1.6 segundos do comandante.

No lote dos cinco primeiros classificados seguem ainda Armindo Araújo com um Skoda Fabia RS Ralky2 e Diego Ruiloba num Toyota GR Yaris Rally2. Os concorrentes seguem agora para a primeira passagem por Palheiro Ferreiro.