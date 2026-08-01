Questão técnica obriga avião da TAP com destino a Curitiba a regressar a Lisboa

Um voo da TAP que descolou hoje com destino a Curitiba, no Brasil, regressou a Lisboa devido a uma questão técnica, estando os passageiros a aguardar por um novo voo, disse fonte da empresa.

O voo TP067 seguia com destino a Curitiba, mas a tripulação solicitou o regresso ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, de onde tinha descolado.

Na origem deste regresso está uma "questão técnica", segundo fonte oficial da TAP.

"A aterragem decorreu com total segurança e normalidade e os passageiros retomarão viagem assim que possível", prosseguiu a empresa, em comunicado.