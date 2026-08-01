Fogo em Mesão Frio combatido por 162 operacionais e 11 meios aéreos

O fogo que deflagrou hoje à tarde no concelho de Mesão Frio, distrito de Vila Real, está a ser combatido por 162 operacionais, 37 veículos e 11 meios aéreos, mas a "evoluir positivamente", disse fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Douro adiantou que as chamas estavam a ser combatidas hoje às 20:00 por "162 operacionais, com 37 veículos e 11 meios aéreos", acrescentando que a operação no terreno estava a "evoluir positivamente".

O incêndio deflagrou em Rojão de Cima, no concelho de Mesão Frio, pelas 15:10 e até às 20:00 não havia povoações em perigo, acrescentou a mesma fonte.