Os momentos que marcaram o primeiro dia do Rali da Madeira

O Rali da Madeira já está na estrada e o primeiro dia da edição de 2026 ficou marcado por muita emoção, espectáculo e uma forte adesão do público.

Da cerimónia de partida à Superespecial, passando pelo ambiente vivido nas ruas da baixa do Funchal, reunimos algumas das imagens captadas pelos fotojornalistas Hélder Santos e Rui Silva, da ASPRESS, que melhor retratam o arranque de uma das mais emblemáticas provas do automobilismo nacional.

Shakedown, em Água de Pena

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Kris Meeke foi o mais rápido no Shakedown Kris Meeke foi o piloto mais rápido no Shakedown do Rali da Madeira, que teve lugar esta manhã em Água de Pena. O piloto britânico com um Toyota GR Yaris Rally2 efectuou três passagens pelo traçado e obteve como melhor marca o tempo de 1:49.9.

Cerimónia de Partida, na Praça do Povoa

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1.ª PEC - Super-especial, na Avenida do Mar

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