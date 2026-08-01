Exército israelita anuncia morte de membros do Hezbollah no Líbano

O exército israelita anunciou hoje que matou vários membros do movimento xiita pró-iraniano Hezbollah, no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor.

Esta madrugada "soldados do exército israelita identificaram vários terroristas do Hezbollah na região de Ali al-Taher (...) e, após essa identificação, atacaram e eliminaram os terroristas para neutralizar a ameaça", disseram as autoridades militares israelitas em comunicado.

Anteriormente, havia sido anunciado que um soldado ficara ferido num "confronto a curta distância" com o Hezbollah e um segundo comunicado confirmou depois que o militar sofrera "ferimentos moderados" e que teria sido transportado para o hospital.

O Hezbollah, grupo terrorista pró-iraniano, não reivindicou nenhum ataque desde a entrada em vigor do mais recente cessar-fogo com Israel, em 20 de junho passado.

Contactado pela AFP em Beirute, o movimento xiita libanês não quis comentar.

Um acordo-quadro mediado pelos Estados Unidos que visa pôr fim às hostilidades foi assinado no final de junho pelo Líbano e por Israel, mas tem sido desrespeitado por diversas vezes.

O acordo prevê o desarmamento do Hezbollah pelo Exército libanês, bem como a retirada das tropas israelitas de "áreas-piloto", onde as forças libanesas serão posteriormente posicionadas.

O Hezbollah tem rejeitado repetidamente este acordo e recusa-se a depor as armas enquanto não for estabelecido um cronograma para a retirada completa de Israel.

O acordo foi firmado mais de três meses depois de o Hezbollah ter arrastado o Líbano para o conflito regional ao disparar foguetes contra Israel, a 02 de março, em apoio a Teerão, desencadeando em retaliação grandes ataques aéreos israelitas e uma ofensiva terrestre.

Embora a violência tenha diminuído desde a assinatura de um acordo preliminar entre os Estados Unidos e o Irão - bem como o acordo entre o Líbano e Israel - em junho, Beirute continuou a relatar ataques aéreos esporádicos e disparos de artilharia israelita no sul do país.

O exército libanês condenou recentemente as contínuas atividades militares israelitas, afirmando que estas impedem o seu pleno desdobramento, em conformidade com o acordo-quadro.