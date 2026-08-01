Semana do Bordado da Madeira encerra com instalação 'A Ilha'

A Semana do Bordado da Madeira chegou hoje ao fim, após cinco dias dedicados à valorização e promoção deste património cultural madeirense. Organizada pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do IVBAM, pelo terceiro ano consecutivo, a iniciativa encerrou com uma conversa e visita guiada à instalação 'A Ilha', de Vilma Florença, patente ao público na Galeria do Espaço de Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira.

Na sessão de encerramento, a artista partilhou o processo criativo da obra e a forma como reinterpretou a identidade insular através do Bordado da Madeira e da criação têxtil contemporânea. A instalação pode ser visitada até 31 de Agosto, na Rua dos Ferreiros, n.º 152, no Funchal.

Um dos momentos altos do evento foi a sessão de abertura, marcada por uma Roda de Bordado ao vivo com 50 Bordadeiras de Casa, em referência simbólica aos 50 anos da Autonomia da Região.

O programa incluiu ainda oficinas de bordado e azulejaria, apresentações de coleções, formação para Bordadeiras de Casa, a exposição colectiva 'Quando o Bordado se transforma numa outra Arte' no edifício do IVBAM, a estreia da iniciativa no Porto Santo e a apresentação do documentário 'Entre o Linho e o Olhar'.