Urgência de Obstetrícia de Portalegre encerra entre segunda as 08h00 de quarta-feira

A Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do hospital de Portalegre vai estar encerrada entre as 00:00 de segunda-feira e as 08:00 de quarta-feira, disse à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo.

De acordo com a mesma fonte, o encerramento deve-se à "falta de médicos obstetras" para assegurar a escala de serviço nesse período.

A mesma fonte da ULS Alto Alentejo indicou que as utentes estão a ser aconselhadas a contactar, previamente, a Linha SNS 24 para referenciação.

No decorrer deste período, a mesma fonte disse que a maternidade do hospital de Portalegre vai permanecer em funcionamento.