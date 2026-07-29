'Merlin' assegura transporte de dois doentes entre ilhas

A Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, uma missão de evacuação médica entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, assegurando o transporte urgente de dois doentes que necessitavam de assistência médica diferenciada.

Para cumprir a missão foi empenhado um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 'Pumas'.