 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

'Merlin' assegura transporte de dois doentes entre ilhas

None
Foto FAP

A Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, uma missão de evacuação médica entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, assegurando o transporte urgente de dois doentes que necessitavam de assistência médica diferenciada.

Para cumprir a missão foi empenhado um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 'Pumas'.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo