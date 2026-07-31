Terá o gasóleo aumentado cerca de 40 cêntimos em apenas três semanas na Madeira?

O preço dos combustíveis volta a aumentar na Madeira, com particular incidência no gasóleo. A sucessão de subidas semanais tem provocado muitas reacções nas redes sociais, onde se multiplicam críticas à dimensão dos aumentos e à rapidez com que estão a acontecer.

Entre os comentários publicados, a propósito da notícia de que, na próxima semana, o gasóleo volta a aumentar8,4 cêntimos, há uma afirmação que se repete, com pequenas variações: o gasóleo terá aumentado cerca de 40 cêntimos por litro em apenas três semanas.

Está claro que as subidas têm sido significativas e particularmente concentradas nas últimas semanas. No entanto, terão sido mesmo 40 cêntimos?

A verificação da afirmação será feita com recurso aos preços máximos de venda ao público fixados semanalmente pelo Governo Regional para os três combustíveis sujeitos a preço administrativamente estabelecido na Madeira: gasolina sem chumbo de 95 octanas, gasóleo rodoviário e gasóleo colorido e marcado.

Por “três semanas”, consideraremos o período compreendido entre 13 de Julho e 3 de Agosto, datas separadas por 21 dias. Esta opção permite comparar o preço que entrou em vigor no início de uma semana com o fixado três semanas depois, evitando confundir três semanas com apenas três alterações de preço.

No dia 13 de Julho, o preço máximo de venda do gasóleo rodoviário estava fixado em 1,666 euros por litro. Uma semana depois, em 20 de Julho, passou para 1,733 euros, o que representou um aumento de 6,7 cêntimos.

No dia 27 de Julho, o gasóleo voltou a subir, desta vez para 1,866 euros por litro. O agravamento semanal foi de 13,3 cêntimos. A partir de 3 de Agosto, o preço máximo passa a ser de 1,950 euros, mais 8,4 cêntimos do que na semana corrente.

Contas feitas, entre 13 de Julho e 3 de Agosto, o gasóleo aumenta 28,4 cêntimos por litro. Trata-se de uma subida muito significativa, sobretudo por ter acontecido num período tão curto, mas fica 11,6 cêntimos abaixo dos cerca de 40 cêntimos referidos nos comentários.

Também não se chega a esse valor escolhendo outros pontos de partida dentro das últimas semanas. Entre 20 de Julho e 3 de Agosto, o aumento foi de 21,7 cêntimos. Entre 27 de Julho e 3 de Agosto, correspondeu a 8,4 cêntimos.

A percepção de um aumento próximo dos 40 cêntimos poderá resultar da acumulação das subidas recentes com a comparação com preços praticados há vários meses. Para encontrar uma diferença dessa ordem é necessário recuar para valores registados muito antes das últimas três semanas.

O aumento do gasóleo rodoviário não aconteceu isoladamente. Os outros dois combustíveis com preço administrativamente fixado na Madeira também ficaram mais caros.

A gasolina sem chumbo de 95 octanas passou de 1,768 euros por litro, em 13 de Julho, para 1,884 euros, em 3 de Agosto. O aumento acumulado foi de 11,6 cêntimos por litro, bastante inferior ao registado no gasóleo rodoviário.

No mesmo período, o gasóleo colorido e marcado passou de 1,224 para 1,485 euros por litro. Neste caso, a subida foi de 26,1 cêntimos, aproximando-se da evolução do gasóleo rodoviário, mas mantendo-se igualmente longe dos 40 cêntimos.

A análise dos três combustíveis confirma, portanto, uma tendência geral de agravamento dos preços. A subida foi mais acentuada nos dois tipos de gasóleo e menos intensa na gasolina de 95 octanas.

Relativamente à primeira semana de 2026, o gasóleo aumentou 53,9 cêntimos, a gasolina de 95 octanas 34,7 cêntimos e o gasóleo colorido e marcado 1,1 cêntimos (1,09).

Apesar de a percepção de um aumento excepcional ter fundamento na rapidez e na dimensão das alterações, os números oficiais não confirmam que o gasóleo rodoviário tenha ficado cerca de 40 cêntimos mais caro em apenas três semanas.

Entre 13 de Julho e 3 de Agosto, o aumento foi de 28,4 cêntimos por litro. Pelo exposto, a afirmação é avaliada como falsa.