Giandomenico Basso sofre fractura vertebral e abandona Rali da Madeira

O piloto Giandomenico Basso foi obrigado a abandonar o Rali da Madeira após sofrer uma fractura na vértebra D4, na sequência de uma compressão na coluna sofrida numa aterragem no salto do Campo da Choupana, durante a passagem pela PEC3 - Palheiro Ferreiro.

Segundo um comunicado divulgado por Duarte Abreu, em representação da equipa, o piloto e a sua equipa tentaram tudo para continuar em prova, recorrendo a fisioterapia e medicação ao longo do dia, na esperança de contornar o desconforto causado pela lesão.

No entanto, o agravamento surgiu já na primeira passagem pela PEC6 Santana. Numa zona rápida situada após o túnel da freguesia da Ilha, o piloto deparou-se com uma nova compressão que, desta vez, não conseguiu suportar devido à lesão já existente.

Face à gravidade da situação, Giandomenico Basso foi encaminhado para o Hospital da CUF, onde foram realizados exames complementares, nomeadamente radiografia e TAC. Os resultados confirmaram uma fractura na vértebra D4, o que determinou não só o fim imediato da sua participação na prova, mas também uma paragem forçada de qualquer actividade desportiva pelos próximos três meses.

No comunicado, a equipa manifesta ainda algum desconforto face à forma como os acontecimentos se desenrolaram, lembrando que o objectivo assumido desde o início do rali era a conquista da vitória na prova, meta definitivamente comprometida com a desistência.

A equipa deixa uma palavra de reconhecimento aos adeptos e promete manter todos informados sobre a evolução do estado de saúde do piloto.