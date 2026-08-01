Porto Santo entrou no mês mais “cool”, “in” ou “fixe”

Porto Santo entrou hoje, domingo, no mês mais "cool", mais "in" ou mais "fixe" para muitos veraneantes.

Sejam jovens, adultos ou mesmo os mais idosos, a maioria escolhe o mês de Agosto para passar uns dias de férias na Ilha Dourada.

Com uma temperatura do ar a rondar os 27 graus, a água do mar nos 25 graus, uma praia divinal e condições atmosféricas invejáveis, Porto Santo apresenta-se em grande forma para receber turistas regionais, nacionais e estrangeiros.

Os hotéis, escusado será dizer, estão cheios, assim como os restaurantes, que têm registado uma muito boa ocupação, tal como os bares.

Os táxis e TVDE também andam de boa “saúde”, com uma actividade muito superior, assim como os carros das empresas de rent-a-car e as carrinhas e autocarros das agências de viagens.

As actividades náuticas, desde as empresas marítimo-turísticas ao mergulho, entre outras, têm tido uma boa aceitação por parte dos visitantes.

O golfe, o ténis, o padel, as bicicletas, ou simplesmente correr e andar a pé, têm sido boas opções para quem procura passar uns dias diferentes na Ilha Dourada.

Na animação promovida pelo município, agosto terá também alguns momentos altos, como os concertos de Tiago Bettencourt e dos Marotos da Concertina.