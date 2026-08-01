Kris Meeke volta a ser o mais rápido na Ponta do Sol

Kris Meeke voltou a impor o seu intenso ritmo no Rali da Madeira ao vencer a décima prova especial de classificação (PEC), correspondente à primeira passagem pela Ponta do Sol.

Disputada sob temperaturas elevadas e um sol intenso, a classificativa de 10,95 quilómetros confirmou, uma vez mais, o britânico como o piloto mais rápido em estrada deste derradeiro dia de competição. Navegado por Stuart Loudon, Meeke completou o percurso em 7.03,0 minutos, com uma média de 93,2 km/h.

Neste troço, o espanhol Diego Ruiloba foi o segundo mais rápido, a 2,4 segundos do piloto do Toyota GR Yaris Rally2, enquanto João Silva assinou o terceiro melhor registo, a 3 segundos do inglês.

O líder do rali, Miguel Nunes, terminou a classificativa na quarta posição, a 3,8 segundos de Meeke. Ainda assim, o piloto madeirense voltou a cumprir o principal objectivo, de defender a vantagem na classificação geral.

Concluída esta 10.ª especial, Miguel Nunes continua na liderança do Rali da Madeira, com um acumulado de 1:27.49,7 horas. A luta pelo segundo lugar conheceu uma alteração, com João Silva a ascender à vice-liderança, a 30,5 segundos do comandante, enquanto Armindo Araújo caiu para o terceiro posto, apenas quatro décimos de segundo atrás.

"Está muito calor, a aderência começa a diminuir, mas está tudo bem." Miguel Nunes, actual líder do Rali

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue hoje, às 13h05, com a 11.ª PEC, com a primeira passagem pela Ponta do Pargo.

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