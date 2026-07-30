Sismo de magnitude 2,5 registado a sudoeste da Ponta do Sol
Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter foi registado na madrugada desta quinta-feira, a sudoeste da Ponta do Sol, na Madeira.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 03h05 e teve epicentro localizado a sudoeste daquele concelho, a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros.
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