Sismo de magnitude 2,5 registado a sudoeste da Ponta do Sol

Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter foi registado na madrugada desta quinta-feira, a sudoeste da Ponta do Sol, na Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 03h05 e teve epicentro localizado a sudoeste daquele concelho, a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros.